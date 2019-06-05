Зеленский: Слухи о дефолте - это продуманные акции
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Среда, 5 июня 2019, 00:20
Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.
Об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.
“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis— APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.
Напомним:
- В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
- В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.
- Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.
- Эксперты считают, что предпосылок для дефолта по суверенным обязательствам Украины нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт .
Украинская правда
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