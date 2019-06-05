Зеленский: Слухи о дефолте - это продуманные акции

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.

Об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

“Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією”,- сказав Президент @ZelenskyyUA зустрічаючись із Єврокомісаром @vdombrovskis — APU (@APUkraine) 4 червня 2019 р.

Напомним: