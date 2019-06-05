Зеленский: Слухи о дефолте - это продуманные акции

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Среда, 5 июня 2019, 00:20

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о возможном дефолте слухами.

Об этом он сказал в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, говорится в Twitter Администрации президента.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Зеленский дефолт


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