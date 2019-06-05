Чиновник киевской полиции вероятно участвовал в квартирных аферах - СМИ

Заместитель начальника одного из отделов столичной полиции Александр Билык вероятно причастен к мошенничеству с недвижимостью. Он присутствовал во время силовых захватов жилья киевлян и, по словам пострадавших, требовал у них деньги.

Об этом говорится в расследовании "Слидства.Инфо" "Город украденных квартир".

Журналисты отмечают, что схемы по присвоению недвижимости в Киеве невозможны без участия правоохранителей.

"В частности, Александр Билык, заместитель начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений киевской полиции, длительное время сотрудничал с инвестиционной компанией, имеющей отношение к присвоению имущества киевлян и незаконного выселения людей", - говорится в фильме.

Подчеркивается, что Билыка уволили из полиции в начале 2016 года во время реформы - сразу после этого он непосредственно участвовал в выселении людей из их квартир и, как утверждают потерпевшие, требовал у них большие деньги.

Через несколько месяцев после увольнения Билык через суд восстановился в полиции, однако продолжил общаться с представителями инвестиционной компании.

"В 2017-2018 лет он регулярно общался по телефону с человеком, который называет себя представительницей фирмы и с их менеджером", - отмечают журналисты.

В то же время Билык за два года сделал стремительную карьеру в полиции - с рядового участкового инспектора он вырос до заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений.

"Не мешало его карьере и то, что сейчас он - на скамье подсудимых по старому делу за превышение служебных полномочий еще во время работы в милиции", - говорится в расследовании.

При этом, руководитель полиции Киева назвал Билыка "опытным работником" и сказал, что уволить его могут только после приговора суда.

Сам Александр Билык отказался общаться с журналистами.

Расследователи обратили внимание на образ жизни полицейского - его семья, несмотря на скромную зарплату, владеет четырьмя квартирами в столице, две из которых - в новостройках.

Сам Билык ездит на внедорожнике AUDI Q7, стоимость которого составляет не менее 900 тысяч гривен. Этого авто нет в его декларации. Чиновник за последние 4 года 12 раз летал за границу.