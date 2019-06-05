Зеленский и Юнкер договорились о возможной дате саммита Украина-ЕС

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Среда, 5 июня 2019, 02:18

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе согласовали возможную дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Юнкер обсудили широкий круг вопросов взаимодействия Украины и ЕС, "показали обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем развитии сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес".

Зеленский, в частности, пообещал придерживатся стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

Он также заявил о готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

В то же время Юнкер "заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований".

Украинская правда

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Темы: Зеленский ЕС


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