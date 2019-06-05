Президенты Украины и Польши после встречи в Брюсселе заявили, что настроены на примирение и активное сотрудничество в украинско-польских отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примиренияи недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Владимир Зеленский на брифинге с Анджеем Дудой после встречи в вторник вечером в Брюсселе.

Президент Польши заявил, что надеется на решение проблем в двусторонних отношениях с Украиной и выступает за привлечение к этому "президентской группы экспертов".

"Мы говорили о сложных исторических проблемах. Я верю, что президентская группа, которая была создана президентами Польши и Украины, могла бы встретиться и активно решать проблемы в наших двусторонних отношениях и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество", - обозначил свою позицию президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что этот вопрос "тоже беспокоит президента Украины".

Как сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи, Зеленский заявил, что Украина и Польша "имеют общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единственным и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии".

Он поблагодарил Дуди за то, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на надежную поддержку Польши и сотрудничество в многосторонних форматах, в частности на европейском уровне.