Зеленский неожиданно пообщался с премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.

Как сообщает "Европейская правда", об общении с главой грузинского правительства Зеленский сообщил в комментарии грузинским журналистам.

Как пишет издание "Грузия Online", Зеленский сказал, что "Мамука Бахтадзе – очень хороший человек", и они обменялись номерами телефонов.

"Мы говорили о наших отношениях, Грузии и Украины", – отметил украинский президент.

На вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем посетить Грузию, Зеленский ответил: "Почему бы и нет. Грузия – очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз".

Общение Зеленского и Бахтадзе грузинским журналистам прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для нас было приятным сюрпризом, что премьер-министр Грузии остановился в том же отеле, где президент Украины будет жить во время визита в Брюсселе. Как вы знаете, во время официальных визитов у государственных лидеров очень плотный график. Соответственно, очень сложно вставить любую новую встречу в этот распорядок", – отметила она.

"Я уверена, что если бы президент и премьер-министр знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", – добавила Мендель.