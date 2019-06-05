Зеленский неожиданно пообщался с премьером Грузии

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Среда, 5 июня 2019, 10:13

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель неожиданно пообщался с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым они поселились в одной гостинице.

Как сообщает "Европейская правда", об общении с главой грузинского правительства Зеленский сообщил в комментарии грузинским журналистам.

Как пишет издание "Грузия Online", Зеленский сказал, что "Мамука Бахтадзе – очень хороший человек", и они обменялись номерами телефонов.

"Мы говорили о наших отношениях, Грузии и Украины", - отметил украинский президент.

На вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем посетить Грузию, Зеленский ответил: "Почему бы и нет. Грузия – очень хорошая страна. Я был в Грузии один раз".

Общение Зеленского и Бахтадзе грузинским журналистам прокомментировала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

"Для нас было приятным сюрпризом, что премьер-министр Грузии остановился в том же отеле, где президент Украины будет жить во время визита в Брюсселе. Как вы знаете, во время официальных визитов у государственных лидеров очень плотный график. Соответственно, очень сложно вставить любую новую встречу в этот распорядок", - отметила она.

"Я уверена, что если бы президент и премьер-министр знали о такой возможности, они заранее запланировали бы встречу", - добавила Мендель.

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Темы: Зеленский Грузия международные отношения


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