Половина украинцев довольна действиями Зеленского – опрос

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Среда, 5 июня 2019, 12:25

Половина опрошенных социологами украинцев довольны деятельностью новоизбранного президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 29 мая - 3 июня 2019 года, обнародованные в среду.

Согласно данным исследования, 23% опрошенных "полностью удовлетворены", а 27% - "скорее удовлетворены". При этом 39% респондентов еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства.

 

Деятельностью бывшего президента Петра Порошенко довольны 16% опрошенных, более 80% - не удовлетворены.

 

Деятельностью главы правительства Владимира Гройсмана довольны 19%, недовольны - 76%. Работой Верховной Рады не довольны более 90% опрошенных.

Отмечено, что социологи опросили методом личного интервью 2000 респондентов от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Украинская правда

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Темы: Зеленский социология


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