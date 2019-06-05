Вступления в ЕС хотят все больше украинцев – "Рейтинг"

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Среда, 5 июня 2019, 12:47

Поддержка идеи вступления Украины в Европейский Союз растет, сейчас 57% украинцев поддерживает это в противовес Таможенному союзу с Россией, и 62% поддержали бы этот шаг на референдуме.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтин" 29 мая – 3 июня 2019 года.

Так, при выборе из нескольких векторов экономической интеграции 57% респондентов – за вступление в ЕС, 24; – за равноудаленность от России и Запада, а 10% – за вступление в Таможенный Союз.

 

При этом поддержка вектора на Евросоюз сейчас наивысшая за последние 3 года и даже за последний месяц выросла на 3%.

Хотя и поддержка Таможенного Союза с мая выросла на 2%, а количество неопределившихся уменьшилась.

При этом поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах, среди избирателей "Европейской солидарности", партии "Голос" и "Гражданской позиции".

В то же время, на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз высказались бы 62% (22% – против).

 

Вступление в НАТО на референдуме поддержали бы 53% респондентов (31№ – против).

 

Социологи опросили в последние 10 дней 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проведя формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Алена Рощенко, УП

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Темы: социология опрос ЕС НАТО


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