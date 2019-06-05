Садовый предлагает Вакарчуку и Гриценко "мажоритарный бартер"

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Среда, 5 июня 2019, 13:00

Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду и дать бой "мажоритарным феодалам".

Об этом он написал 5 июня в Facebook.

Садовый заявил, что "Самопомощь" будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут "сильные бойцы".

Мэр Львова просит Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры "Самопомочи" на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это, предлагает поддержку кандидатур "Голоса" или "Гражданской позиции" в других округах.

"Дать бой мажоритарным феодалам реально! Самопомощь не будет выставлять везде своих кандидатов. Будем бороться там, где есть сильные бойцы", - написал Садовый.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - добавил он.

К своему сообщению лидер "Самопомочи" прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.

Ранее Садовый уже предлагал демократическим силам "объединить усилия и выставить единых список кандидатов по мажоритарных округах".

Украинская правда

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Темы: Садовый Вакарчук Гриценко Верховная Рада виборы


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