Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовый предлагает Вакарчуку и Гриценко "мажоритарный бартер"

Среда, 5 июня 2019, 13:00
Садовый предлагает Вакарчуку и Гриценко мажоритарный бартер

Лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый призвал руководителей партий "Голос" Святослава Вакарчука и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко не бороться между собой на выборах в Верховную Раду и дать бой "мажоритарным феодалам".

Об этом он написал 5 июня в Facebook.

Садовый заявил, что "Самопомощь" будет выставлять кандидатов на мажоритарные округа только там, где будут "сильные бойцы".

Мэр Львова просит Вакарчука и Гриценко поддержать мажоритарные кандидатуры "Самопомочи" на округах, где у команды Садового есть явное преимущество, а в обмен на это, предлагает поддержку кандидатур "Голоса" или "Гражданской позиции" в других округах.

"Дать бой мажоритарным феодалам реально! Самопомощь не будет выставлять везде своих кандидатов. Будем бороться там, где есть сильные бойцы", - написал Садовый.

"Призываю Святослава Вакарчука и Анатолия Гриценко не бороться друг с другом. Поддержите наши кандидатуры, мы поддержим ваши на других округах", - добавил он.

К своему сообщению лидер "Самопомочи" прикрепил список кандидатов от объединения по мажоритарных округах.

Ранее Садовый уже предлагал демократическим силам "объединить усилия и выставить единых список кандидатов по мажоритарных округах".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СадовыйВакарчукГриценкоВерховная Радавиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Садовый
Полиция открыла дело из-за закрытых укрытий во Львове. Садовый проблему отрицает
УПЦ МП больше не существует во Львове – мэр
Садовый объяснил, почему одним совсем не выключают свет, а другим – трижды в сутки
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: