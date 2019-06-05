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Кабмин просит Зеленского уволить 13 губернаторов

Среда, 5 июня 2019, 14:18
Кабмин просит Зеленского уволить 13 губернаторов

Кабинет министров вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом на заседании правительства 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы", - сказал премьер.

"Закон предусматривает, что здесь есть объединенная процедура: согласование правительством и назначение президентом, поэтому мы как можно скорее проведем всю подготовительную работу. Соответствующие поручения секретариата Кабинета министров и министру Кабмина я предоставил", - добавил Гройсман.

Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал.

Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.

В свою очередь министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил УП, что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления президенту.

"Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион", - сказал Саенко.

Напомним:

  • 16 мая президент Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств отметил, что намерен провести прозрачный конкурс на должности председателей областных государственных администраций.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровЗеленский
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