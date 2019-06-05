Супрун ответила на насмешки Зеленского
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.
Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского по ней в эфире телеканала "1 + 1", передает "Укринформ".
"Я еще не имею выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа", - сказала Супрун.
Также руководительница МОЗ надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются "оскорбительными и непрофессиональными".
Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся".
Напомним:
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульянt Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него самого другой врач.
- "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете - да? - как ее называют? Ну, слава Богу у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал Зеленский.
- Ряд политиков и чиновников, которые критикуют медицинскую реформу, ранее неоднократно публично называли Ульяну Супрун прозвищем "Доктор Смерть".
- Они утверждают, что именно из-за ее реформы якобы умирают украинцы.
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