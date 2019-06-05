Супрун ответила на насмешки Зеленского

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского по ней в эфире телеканала "1 + 1", передает "Укринформ".

"Я еще не имею выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа", - сказала Супрун.

Также руководительница МОЗ надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются "оскорбительными и непрофессиональными".

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся".

Напомним: