Туск и Зеленский подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 8 июля

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве.

Об этом шла речь во время совместной пресс конференции двух лидеров в Брюсселе.

"Мы обсудили следующий саммит Украина-ЕС. Он изложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось", - сказал Туск.

Он добавил, что во время встречи они договорились сохранять тесные контакты.

"8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС", - сказал в свою очередь Зеленский.

Он отметил, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.

Европейская правда