Туск и Зеленский подтвердили проведение саммита Украина-ЕС 8 июля
Среда, 5 июня 2019, 16:43
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве.
Об этом шла речь во время совместной пресс конференции двух лидеров в Брюсселе.
"Мы обсудили следующий саммит Украина-ЕС. Он изложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось", - сказал Туск.
Он добавил, что во время встречи они договорились сохранять тесные контакты.
"8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС", - сказал в свою очередь Зеленский.
Он отметил, что саммит даст "новый импульс отношениям" между Украиной и ЕС.