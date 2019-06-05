Путинское окружение: В Политбюро 2.0 произошла ротация

Вокруг президента России Владимира Путина сложилась неформальная структура принятия решений под условным называнием "Политбюро 2.0", в последние годы в ней произошла ротация.

О круге Путина идет речь в докладе "Minchenko Consulting", составленном на основании неформализованных экспертных интервью с представителями российских элит. Экспертную панель сформировали в 2012 году и обновляют, на данный момент это более 100 экспертов.

"Кадровый состав Политбюро 2.0 постепенно ротируется", – отмечается в докладе.

"Ключевые изменения на данный момент – вхождение в число полноправных членов Политбюро 2.0 секретаря заметно усилившегося Совета Безопасности Николая Патрушева и возвращение бизнесмена Геннадия Тимченко, сохранение и укрепление позиций Игоря Сечина и Аркадия Ротенберга, переход в статус кандидата в члены Политбюро 2.0 Вячеслава Володина, а также сокращение количества кандидатов в члены Политбюро 2.0, в первую очередь, за счет снижения влияния представителей крупного частного бизнеса", – говорится в нем.

По данным экспертов, "в высшей лиге российской элиты сохраняются только фигуры, являющиеся кураторами значимых отраслей и проектов".

"Дальнейшее ухудшение отношений с Западом подталкивает Политбюро 2.0 к выбору мобилизационного сценария. Это влечет за собой увеличение роли аппарата Совета Безопасности, который становится четвертым контуром "Большого правительства" – наряду с Администрацией президента, собственно правительством и ключевыми госкоопорациями" – говорится в докладе.

По данным экспертов, "в 2018-2019 годах путинское Политбюро 2.0 продолжало функционировать как самый влиятельный неформальный политический институт в России".

"В Политбюро 2.0 входят люди ближнего круга Путина, которые имеют возможность аккумулировать значительные ресурсы, распоряжаться ими и создавать собственные сети влияния", – объясняют авторы доклада.

Формальные позиции внутри госустройства – не определяющие при оценке политического влияния лидеров элитных групп внутри путинского Политбюро 2.0.

В прошлом публичном докладе говорилось, что Политбюро 2.0 вошло в "зону турбулентности", ряд членов и кандидатов в члены Политбюро попали в "переходную зону".

"Этап логически завершился после очевидного сохранения позиций Сечина и Ротенберга, статусной рокировки Володин/Тимченко и роста влияния Патрушева. Как итог, в мае 2019 года мы выделяем 9 полноправных членов Политбюро 2.0", – заявили в "Minchenko Consulting".

В Политбюро 2.0 вернулся Тимченко – и "представительство его союзников в исполнительной власти растет, а экономические проекты успешно развиваются, несмотря на сдержанное недовольство государственного газового монополіста".

Позиции Тимченко усилились за счет успешного альянса с лидером российского списка Forbes Леонидом Михельсоном и кооперации с группой Ковальчуков и "Росатомом".

"Ротенберг значительно улучшил свои позиции после успешного завершения строительства Крымского моста и является привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов, сохраняя неформальное влияние на Минтранс и РЖД", – говорится в докладе.

Сечин отвечает за стабильность развития ТЭК. Он сохраняет статус неформального куратора электроэнергетики и высокую степень влияния на силовые структуры.

"В аппаратных конфликтах его давление удается сдерживать только в случае создания коалиции нескольких членов или кандидатов в члены Политбюро 2.0", – отмечают эксперты.

Сергей Чемезов и Сергей Шойгу курируют сферу обороны и ВПК, тогда как "роль армии возрастает в условиях деградации дипломатических инструментов".

Кроме того, Шойгу является неформальным куратором ряда регионов РФ и остается одним из наиболее популярных в стране политиков.

Чемезов же, по оценкам экспертов, обладает наиболее высоким среди членов Политбюро 2.0 влиянием на силовые структуры и АП.

Патрушев как секретарь Совбеза стал ключевым переговорщиком на американском направлении и значимо усилил свое влияние на экономические процессы.

Сергей Собянин отвечает за развитие крупнейшей столичной агломерации и одновременно курирует целый пул регионов.

"Среди сохранивших свои позиции членов путинского Политбюро 2.0 самым неочевидным функционалом обладает глава правительства Дмитрий Медведев", – отмечают авторы, указывая, что он курирует АПК, ориентированные на его команду бизнесы осабевают.

"В обновленном после президентских выборов правительстве РФ влияние полноправных членов Политбюро 2.0 на министров остается определяющим. Практически сложно назвать министра, так или иначе не аффилированного с кем-то из членов Политбюро 2.0", – подчеркивают эксперты.

По их выводу, "каждый член Политбюро 2.0 претендует на то, чтобы курировать очень большую структуру, которая распоряжается большим объемом ресурсов".

Однако общее число участников, включенных в модель Политбюро 2.0, серьезно сократилось с 2017 года:

"Секвестр участников связан, в первую очередь, с системной деградацией влияния крупного частного бизнеса. Представители российского частного бизнеса все чаще становятся не более, чем младшими партнерами операторов госкапиталистических проектов".

Участники блока "частный бизнес" были понижены до уровня ЦК, да и внутренняя конкуренция среди групп силовиков влияет.

В данный момент можно выделить несколько конкурирующих центров: тандемы Бортников-Бастрыкин и Золотов-Зиничев.

Спикер Госдумы Володин снизил влияние на политические партии и ОНФ и понёс потери в своей региональной сети.

Нарастить свое влияние могут первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.