ГПУ выдвинула Ющенко подозрение в растрате – Лещенко

Генеральная прокуратура выдвинула экс-президенту Виктору Ющенко подозрение в растрате имущества.

Об этом в своем telegram-канале пишет народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, бывший глава государства подозревается по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году", - пишет Лещенко.

По его информации, Ющенко действительно в сговоре с Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из Госуправления делами в сферу ведения Кабинета министров, который передал резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", а то, в свою очередь, вывело "Межигорье" из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

"После этого Янукович начал строить в "Межигорье" персональный рай", - говорит депутат.

По его словам, подозрение направлено Ющенко по почте.

"Я был свидетелем по этому делу и могу ответственно утверждать, что Ющенко сознательно действовал в сговоре с Януковичем", - заявляет нардеп.