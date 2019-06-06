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Кучма хочет прописать в соглашении по тишине на Донбассе "не стрелять в ответ"

Четверг, 6 июня 2019, 02:37
Кучма хочет прописать в соглашении по тишине на Донбассе не стрелять в ответ

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

Об этом Кучма заявил в Минске 5 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Он сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

 "Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить ", - сказал Кучма.

Он заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

"Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Месседжи были такие, что глава государства действительно хочет, чтобы в этом регионе был мир. На заседании Трехсторонней контактной группы я высказал те пожелания, которые услышал от президента", - сказал Кучма.

Напоминаем:

  • В интервью иностранным СМИ в марте тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе прежде всего "надо прекратить стрелять".
  • Вооруженные силы Украины на Донбассе находятся в "режиме тишины", но имеют право открывать огонь, когда на них совершается нападение.
  • В ежедневных сводках по ситуации в зоне боевых действий штаб ООС сообщает, что украинские военные открывают огонь только в ответ на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минские соглашенияДонбассКучмаЗеленскийООС
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