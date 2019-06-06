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YouTube устроит массовую чистку видео о ненависти

Четверг, 6 июня 2019, 11:06

YouTube устроит массовую чистку видео, которые отрицают существование Холокоста, оправдывают насилие в школе и разжигают ненависть.

Об этом сообщает издание Reuters.

Видеохостинг удалит видео, которые отрицают фактические катастрофы, такие как Холокост и видео где утверждается, что школьные перестрелки и другие "хорошо задокументированные насильственные события" являются обманом.

"Также будут удалены видеоролики, которые прославляют нацистскую идеологию или рекламируют группы, которые заявляют о своем превосходстве для оправдания дискриминации", - говорится в сообщении.

Представитель YouTube Фаршад Шадлоо заявил, что создатели видео, которые будут нарушать эти правила, будут исключены из программы распределения доходов от рекламы.

Компания не объяснила, почему приняла такое решение, но сообщила, что консультировалась с десятками экспертов по экстремизму и гражданским правам.

"Другие типы видео, которые должны быть удалены в соответствии с новыми правилами YouTube, включают теории заговора о евреях, управляющих миром, призывы отрицать гражданские права женщин на том основании, что они менее умны, чем мужчины, и некоторый белый националистический контент", - сказал представитель YouTube.

В компании заявили, что создателям видео, которые будут публиковать контент на почве ненависти, будут отправлять предупреждения.

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Темы: интернет
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