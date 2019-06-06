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Рада упростила получение гражданства для иностранцев, воюющих за Украину

Четверг, 6 июня 2019, 12:19

Верховная Рада приняла Закон, который вносит изменения в законодательные акты относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За закон №3433 проголосовали 230 народных депутатов из необходимых 226.

Отмечается, что документом внесены изменения в Законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О гражданстве Украины".

В частности, изменениями в Закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" определен термин "участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины" относительно иностранцев и лиц без гражданства, оказывали практическую помощь подразделениям участвующих в антитеррористической операции.

Законом признано иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности Украины находящимися на законных основаниях в стране и предоставлена ​​возможность таким лицам получить вид на жительство на время участия, пока они защищают Украину.

Документом предусматриваются ограничения относительно добровольного или принудительного возвращения таких иностранцев и лиц без гражданства в страну-агрессор или страны, которые не признают территориальную целостность Украины или поддерживают агрессию против Украины.

Изменения в Закон "О гражданстве Украины" предусматривают норму об упрощенном порядке принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые оказывали практическую помощь в защите территориальной целостности и неприкосновенности страны.

Утром 6 июня под парламентом собрались представители "Национального корпуса" с требованием принять законопроект №3433.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательствогражданство
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