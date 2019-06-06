Более 60% украинцев считают Россию агрессором и не хотят воевать

65% украинцев считают Россию агрессором в отношении Украины, а 27% – противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая – 3 июня 2019 года.

Оценки украинцев в этом плане не очень изменились за последнее время.

При этом, по выводу социологов, более 60% – за дипломатические пути урегулирования проблемы войны в Донбассе: 38% – за прекращение военных действий и замораживание конфликта, 22% – за предоставление этим территориям самостоятельного или федеративного статуса в составе Украины.

5% опрошенных высказались за полное отделение оккупированных земель.

В то же время, 18% респондентов поддерживают продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе.

Военный способ решения проблем поддерживают больше на западе Украины и среди сторонников партии бывшего президента Петра Порошенко.

Социологи группы "Рейтинг" опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Это было личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%