Под домом Порошенко жгли "дымовухи" и шины

Несколько десятков молодых людей жгли шины и "дымовухи" под домами экс-президента Петра Порошенко и экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в Козине под Киевом.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь полиции Киевщины Николай Жукович.

"Жгли шины и файеры возле дома экс-президента сегодня в Козине. Сейчас у дома Гладковского собираются", - сказал Жукович.

Он добавил, что акция началась где-то в обед, сейчас ее участники отправились к дому Гладковского.

"Задержанные никаких нет. Уголовных производств пока нет, потому что обращений от граждан о повреждении имущества или о совершении каких-то серьезных хулиганских действий пока не поступало. Если и будут, то о мелких хулиганских действиях, но это административные нарушения", - сказал Жукович.

В соцсетях сообщают, что таким образом участники акции требовали ареста экс-президента и Гладковского из-за причастности к хищениям в Укроборонпроме.