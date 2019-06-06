КС узаконил хищение государственных средств – НАБУ

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Четверг, 6 июня 2019, 18:56

Конституционный суд ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро и тем самым узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам.

Именно так представители НАБУ прокомментировали решение КСУ от 6 июня.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий с помощью закупок по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - сказано в сообщении в Твиттере.

Официальную позицию НАБУ пообещало озвучить позже.

Напомним:

  • Суд признал неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.
  • КСУ открыл соответствующее производство в прошлом году в октябре по жалобе "Запорожского завода ферросплавов", контролируемого группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Украинская правда

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Темы: НАБУ Коломойский КС


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