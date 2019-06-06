КС узаконил хищение государственных средств – НАБУ
Четверг, 6 июня 2019, 18:56
Конституционный суд ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро и тем самым узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам.
Именно так представители НАБУ прокомментировали решение КСУ от 6 июня.
"КС узаконил хищение средств госпредприятий с помощью закупок по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - сказано в сообщении в Твиттере.
Официальную позицию НАБУ пообещало озвучить позже.
Напомним:
- Суд признал неконституционным полномочия НАБУ обращаться в суд с гражданскими исками о признании недействительными сделок фигурантов уголовных расследований в топ-коррупции.
- КСУ открыл соответствующее производство в прошлом году в октябре по жалобе "Запорожского завода ферросплавов", контролируемого группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Украинская правда