КС узаконил хищение государственных средств – НАБУ

Конституционный суд ограничил полномочия Национального антикоррупционного бюро и тем самым узаконил закупки государственных предприятий по завышенным ценам.

Именно так представители НАБУ прокомментировали решение КСУ от 6 июня.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий с помощью закупок по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины", - сказано в сообщении в Твиттере.

Официальную позицию НАБУ пообещало озвучить позже.

Напомним: