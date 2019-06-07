Три области залило, разрушило дом и мост, но проезд есть – ГСЧС

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Пятница, 7 июня 2019, 08:49

Вследствие интенсивных осадков 6 июня в 3 областях Украины произошло подтопление, а именно в Ивано-Франковской, Херсонской и Кировоградской.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям утром 7 июня.

Так, в Ивано-Франковской области подтопило 39 жилых домов 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах на территории Косовского, Коломыйского, Снятинского, Городенковского и Тлумацкого районов.

 
ГСЧС

По состоянию на 7 утра пятницы остаются подтопленными 16 жилых домов в Коломыйском районе и 117 домохозяйств в 6 населенных пунктах на территории Косовского – 3, Снятинского – 2 и Городенковского – 1 районов.

В с. Пистынь Косовского района частично разрушен жилой дом и мост через ручей Озерный.

В с. Дубрава Тлумацкого района произошел оползень на автодорогу государственного значения Н-18 Ивано-Франковск – Тернополь (проезд транспортных средств обеспечен).

 

Разрушены 3 автомобильных переезда на автодорогах местного значения сел Гордакив, Кичера и Гаврила Косовского района.

Утром проезды ко всем населенным пунктам области обеспечены. Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды привлечены 16 единиц техники и 45 человек из них от ГСЧС 13 единицы техники, 11 мотопомп и 40 человек личного состава.

В Херсонской области подтопило 150 дворов в с. Новая Маячка Олешковского района. По состоянию на 7 утра подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 105 приусадебных участков.

 

Осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.

Для откачки воды привлечены 7 единиц техники и 25 человека, из них от ДСНС 2 единицы техники и 6 человек л/с.

В Кировоградской области было подтоплено 20 жилых домов и 48 приусадебных участков. По состоянию на 7:00 остаются подтопленными 2 жилых дома и 7 домохозяйств.

 

Уровень воды постепенно спадает.

К работам привлечены 2 единицы техники, 2 мотопомпы и 12 работников ГСЧС.

 

В то же время, Украинский гидрометцентр предупреждает, что днем ​​7 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

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Темы: погода стихия ГСЧС


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