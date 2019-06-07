Представитель Зеленского в КС уверен в указе о роспуске Рады

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский убежден в конституционности указа Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. У нас сомнений в его конституционности нет", – заявил Вениславский.

По его словам, указ Зеленского о роспуске Верховной Рады от 21 мая 2019 года полностью соответствует всем критериям конституционности актов президента.

"Он издан на основании Конституции Украины, которая предусматривает право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Он издан в пределах полномочий президента", – сказал представитель президента в КС.

Он указал, что способ издания данного нормативно-правового акта четко определен в Конституции.

"Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне издания указа. Поэтому процедура была соблюдена", – сказал Вениславский.

Он отметил, что указ президента может быть признан неконституционным, если он издан с выходом за пределы полномочий, с нарушением процедуры или если его текст напрямую не соответствует Конституции.

"У нас нет выхода за пределы полномочий, нет нарушений процедуры. У нас есть абсолютно все составляющие, поэтому мы не волнуемся за юридическую чистоту нашего указа", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, анализ конституционного представления оппонирующей стороны свидетельствует о том, что в нем имеет место "просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения".

"Утверждается, что президент вышел за пределы своих полномочий, хотя этого нет и, в принципе, быть не может. Утверждается, что нарушается принцип правовой определенности, но этого нет, потому что в указе четко понятно, какие конституционно-правовые отношения прекращаются и какие порождаются", – пояснил Вениславский.

Он уверен, что, несмотря на распространение в СМИ и Интернете различной информации и слухов, судьи КС, оценив всю совокупность материалов дела, которые будут также приобщены в ходе рассмотрения 11 июня, примут взвешенное и соответствующее Конституции решение, что является только их прерогативой.