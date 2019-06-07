Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Зеленского в КС уверен в указе о роспуске Рады

Пятница, 7 июня 2019, 09:55

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский убежден в конституционности указа Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов парламента.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. У нас сомнений в его конституционности нет", – заявил Вениславский.

По его словам, указ Зеленского о роспуске Верховной Рады от 21 мая 2019 года полностью соответствует всем критериям конституционности актов президента.

"Он издан на основании Конституции Украины, которая предусматривает право президента досрочно прекращать полномочия Верховной Рады. Он издан в пределах полномочий президента", – сказал представитель президента в КС.

Он указал, что способ издания данного нормативно-правового акта четко определен в Конституции.

"Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне издания указа. Поэтому процедура была соблюдена", – сказал Вениславский.

Он отметил, что указ президента может быть признан неконституционным, если он издан с выходом за пределы полномочий, с нарушением процедуры или если его текст напрямую не соответствует Конституции.

"У нас нет выхода за пределы полномочий, нет нарушений процедуры. У нас есть абсолютно все составляющие, поэтому мы не волнуемся за юридическую чистоту нашего указа", - подчеркнул Вениславский.

По его словам, анализ конституционного представления оппонирующей стороны свидетельствует о том, что в нем имеет место "просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения".

"Утверждается, что президент вышел за пределы своих полномочий, хотя этого нет и, в принципе, быть не может. Утверждается, что нарушается принцип правовой определенности, но этого нет, потому что в указе четко понятно, какие конституционно-правовые отношения прекращаются и какие порождаются", – пояснил Вениславский.

Он уверен, что, несмотря на распространение в СМИ и Интернете различной информации и слухов, судьи КС, оценив всю совокупность материалов дела, которые будут также приобщены в ходе рассмотрения 11 июня, примут взвешенное и соответствующее Конституции решение, что является только их прерогативой.

Темы: ЗеленскийВерховная РадаКС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Зеленский
На саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
Зеленский: От глобальной поддержки напрямую зависит скорость завершения войны
Зеленский призвал Корею присоединиться к декларации G7 по Украине
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: