Кандидат в нардепы обещал $20 тысяч за переворот в Коцюбинском – активист

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Пятница, 7 июня 2019, 09:55

Активистка Ирина Федорив заявляет, что экс-мэр Ирпеня, а ныне кандидат в нардепы Владимир Карплюк обещал депутату $20 тысяч за переворот в поселке Коцюбинское под Киевом, но не заплатил этих средств.

Об этом она сообщает в блоге на "Украинской правде".

Федоров выложила аудиозапись, который, по ее словам, сделали во время спецоперации в 2018 году, когда СБУ задерживала второго самопровозглашенного голову поселка депутата Николая Еременко за взятку. 

"Эта короткая аудиозапись доказывает: нужны были деньги на взятку за внесение в реестр Еременко вместо Матюшиной; Карплюк за голосование депутата Николая Еременко за недоверие поселковому голове обещал $20 тысяч и тогда с ним не рассчитался. (Сколько получили другие депутаты – сейчас следствие должно выяснить)", - пишет Федорив.

Также на этом аудио якобы Еременко рассказывает, что не подает декларацию в НАПК, потому что имеет только черный доход от игровых автоматов на Академгородке и Житомирской.

"Почему аудио о том, что Карплюк обещал $20 тысяч за голос Еременко, появилось только сейчас? Мы публиковали часть аудиозаписей год назад, чтобы доказать всем, кто думал, что дело СБУ по Еременко и его подельнику – жителю Ирпеня Евгению Мельничуку – якобы сфабриковано. Аудиозаписи сняли все вопросы даже у тех, кто поверил в легенду Еременко и Мельничука", - написала Федоров.

Она добавила, что на 10 июня назначено судебное заседание по делу о перевороте власти Еременко, которое рассматривают уже более года и в котором уже изменилось 3 судей.

Активисты требуют, чтобы Окружной админсуд восстановил в должности законно избранного общиной поселкового голову Ольгу Матюшину.

"Почему не расследуются дела? Областной центр БПП, который возглавлял Игорь Кононенко, понял, что работали так хорошо, что рейтинги были очень плохие. И вместо того, чтобы начать работать качественно, решили идти на старые договорняки", - пишет Федоров.

По ее словам, прокурора, который Карплюку вручал подозрения, сразу перевели, а самому экс-мэру Ирпеня "пообещали поддержку на выборах в парламент, неприкосновенность и "поставить на паузу" расследование дел".

Украинская правда

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Темы: Киевская область виборы взятка


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