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Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Пятница, 7 июня 2019, 11:10

Россия не видит целесообразности в расширении нормандского формата.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал он.

Песков добавил, что "пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей".

"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - добавил пресс-секретарь президента России.

Вместе с тем Песков заметил, что, "с другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем".

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • Перед вторым туром выборов президент Владимир Зеленский предлагал расширить "нормандский формат" переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
  • 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.

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