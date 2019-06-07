Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Россия не видит целесообразности в расширении нормандского формата.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал он.

Песков добавил, что "пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей".

"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - добавил пресс-секретарь президента России.

Вместе с тем Песков заметил, что, "с другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем".

Напомним: