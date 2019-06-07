Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата
Россия не видит целесообразности в расширении нормандского формата.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", - сказал он.
Песков добавил, что "пока можно констатировать, что сам по себе формат весьма нерезультативен из-за того, что Киев не спешил с выполнением минских договоренностей".
"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - добавил пресс-секретарь президента России.
Вместе с тем Песков заметил, что, "с другой стороны, все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем".
Напомним:
- В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
- Перед вторым туром выборов президент Владимир Зеленский предлагал расширить "нормандский формат" переговоров по Донбассу участием США и Великобритании.
- 4 июня стало известно, что Италия заявила о желании участвовать в работе нормандского формата.
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