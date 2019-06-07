ГБР расследует 23 производства в отношении нардепов

Государственное бюро расследований расследует 23 производства в отношении народных депутатов.

Об этом в интервью "Фокусу" заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"В данный момент в производстве следователей центрального аппарата ГБР расследуется 23 производства, в которых проверяются действия народных избранников", - сказала она.

Вместе с тем Варченко добавила, что в ГБР очень ждут принятия законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

"Мы очень ждем этот закон. Сейчас провести негласные следственно-розыскные действия в отношении народного депутата невозможно", - сказала первый заместитель директора ГБР.

Она пояснила, что сейчас следить или прослушивать нардепа можно только с разрешения Верховной Рады.

"Пришел, например, заявитель на встречу с народным депутатом, а тот говорит ему "Ты мне должен передать $100 тысяч за решение в твоих интересах". Мы, правоохранители, сейчас не имеем права ни записать этот разговор, ни провести визуальное наблюдение", -сказала Варченко.

По ее словам, это невозможно потому что в законе есть четкая норма, что генпрокурор должен сначала обратиться в Верховную Раду и получить разрешение на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

"Вы представляете это – приходит генеральный прокурор в ВР и говорит: "Дайте разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата, образно, Иванова и еще не мешало бы его прослушать, он взятку собирается брать". Поэтому, эта норма на практике и не работает", - подытожила Варченко.