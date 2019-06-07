В Нацгвардии наживались на некачественных консервах для военных – следствие

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Пятница, 7 июня 2019, 15:36

Cотрудники Национальной гвардии под видом консервов, закупленных за государственные средства, поставляли недоброкачественную продукцию в воинские части.

Об этом свидетельствуют материалы суда в рамках уголовного дела.

Военная прокуратура расследует злоупотребления должностными лицами Нацгвардии служебным положением при осуществлении государственных закупок продовольствия для нужд воинских частей и подразделений НГУ.

Отмечается, что в течение 2017-2019 годов командование Центральной базы обеспечения закупало в военную часть 3078 в Киеве рыбные и мясные консервы, которые затем распределялись по воинским частям во Львове и Золочеве. Стоимость закупок в течение трех лет составила 70 млн грн.

В то же время под видом других марок поставлялась некачественная продукция "Бугского консервного завода".

"Закупленные воинской частью 3078 рыбные консервы и мясная продукция были приобретены контрагентами в ООО "Бугский консервный завод" под видами других торговых марок, причем экспертные выводы о поставленных партиях товаров не соответствовали реально поставленной продукции, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, количестве (весе) ингредиентов и несоответствии реальному сроку хранения", - указано в судебном производстве.

Досудебное расследование установило, что должностные лица перечисляли бюджетные средства консервному заводу "с целью дальнейшего хищения бюджетных средств и их легализации".

"Недоброкачественная продукция приводит к отравлению военнослужащих, снижению их боевой готовности и нанесению экономического ущерба государству", - отмечается в ходатайстве.

Напомним:

  • 29 апреля 2019 года 57 нацгвардейцев города Золочев Львовской области госпитализированы с признаками пищевого отравления. Военнослужащие жаловались на плохое самочувствие и расстройство пищеварения.
  • 30 апреля в госпиталь направлены еще 30 человек, у которых обнаружили схожие симптомы, для "локализации возможной инфекции".

Украинская правда

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Темы: Нацгвардия коррупция


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