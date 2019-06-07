Зеленскому хочется запустить Антикорсуд, но есть одно но

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Пятница, 7 июня 2019, 16:36

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов принимать меры, чтобы помочь в запуске работы Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сказал на встрече с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и главой Антикорсуда Еленой Танасевич, сообщает пресс-служба президента.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - сказал Зеленский.

Отмечается, что с запуском инстанции 5 сентября могут случиться проблемы, в частности, с помещением и рабочими местами для судей.

Закон "О Высшем антикоррупционном суде" устанавливает четкие требования к размещению учреждения.

 

По закону здания суда должны оснащаться "современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации".

Также Апелляционная палата Антикорсуда и судебные палаты не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В 2018 году Кабмин выделил 2 здания для Антикорсуда, отмечается, что в настоящее время эти здания являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта.

Сообщается, что для временного размещения суда и его Апелляционной палаты Государственная судебная администрация предоставила помещение Печерского райсуда Киева, но это не согласуется с требованиями статьи 15 закона "О Высшем антикоррупционном суде".

 

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы ведомства. Она добавила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

В администрации Зеленского сообщили, что для решения проблемы с размещением суда по поручению президента нашли и разработали "конкретные предложения, реализация которых начнется уже в ближайшее время".

"Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда", - добавили в АП.

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционный суд Зеленский Украина


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