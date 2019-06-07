Украина пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

Юниорская сборная Украины будет играть в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше.

В четвертьфинальном поединке, который прошел в Лодзи 7 июня, украинская команда со счетом 1:0 победила сборную Колумбии.

Сине-желтые открыли счет в матче уже на 11-й минуте. После ошибки на выходе вратаря колумбийцев Даниил Сикан поборолся за мяч и забивал уже в пустые ворота - 1:0.

Колумбия практически не создала проблем для защиты украинцев в первом тайме. Подопечные Александра Петракова лучше комбинировали, хорошо держали мяч и опасно атаковали.

На старте второго тайма обе команды играли в равный футбол, и опасных моментов у обоих ворот не было. На 70-й минуте Георгий Цитаишвили имел отличный шанс увеличить преимущество сборной Украины, но после его удара метров с восьми мяч пролетел над перекладиной ворот.

В последние десять минут игры украинцам пришлось отбиваться от нашествия атакующих колумбийцев. Вратарь сборной Украины Владислав Кучерук отразил опасный удар Карбонеро. На 86-й минуте Колумбия осталась в меньшинстве после удаления того же Карбонеро. В результате украинцы довели игру до победы и вышли впервые в своей истории в полуфинал чемпионата мира.

В полуфинальном матче 11 июня сборная Украины сыграет с победителем матча Италия - Мали.