Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

Пятница, 7 июня 2019, 18:29
Украина пробилась в полуфинал чемпионата мира по футболу

Юниорская сборная Украины будет играть в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Польше.

В четвертьфинальном поединке, который прошел в Лодзи 7 июня, украинская команда со счетом 1:0 победила сборную Колумбии.

Сине-желтые открыли счет в матче уже на 11-й минуте. После ошибки на выходе вратаря колумбийцев Даниил Сикан поборолся за мяч и забивал уже в пустые ворота - 1:0.

Колумбия практически не создала проблем для защиты украинцев в первом тайме. Подопечные Александра Петракова лучше комбинировали, хорошо держали мяч и опасно атаковали.

На старте второго тайма обе команды играли в равный футбол, и опасных моментов у обоих ворот не было. На 70-й минуте Георгий Цитаишвили имел отличный шанс увеличить преимущество сборной Украины, но после его удара метров с восьми мяч пролетел над перекладиной ворот.

В последние десять минут игры украинцам пришлось отбиваться от нашествия атакующих колумбийцев. Вратарь сборной Украины Владислав Кучерук отразил опасный удар Карбонеро. На 86-й минуте Колумбия осталась в меньшинстве после удаления того же Карбонеро. В результате украинцы довели игру до победы и вышли впервые в своей истории в полуфинал чемпионата мира.

В полуфинальном матче 11 июня сборная Украины сыграет с победителем матча Италия - Мали.

Николай Аврамчук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: