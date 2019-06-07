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НАСА сделает из Международной космической станции локацию для туристов

Пятница, 7 июня 2019, 19:33

Американское космическое агентство НАСА планирует открыть Международную космическую станцию ​​для посещения туристами и других коммерческих целей с 2020 года.

Об этом пишет BBC со ссылкой на информацию, полученную в самом агентстве.

"НАСА открывает Международную космическую станцию ​​для коммерческих целей и выходит с этим на рынок, чего мы никогда раньше не делали", - заявил в Нью-Йорке главный финансовый директор МКС Джефф Дэвит.

По словам заместителя директора МКС Робин Гатенс, ежегодно на станцию будут ​​летать до 2 "коротких частных миссий".

В НАСА говорят, что астронавты-туристы будут путешествовать на американском космическом корабле, им позволят оставаться на МКС до 30 дней.

Темы: космосСШАтуризм
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