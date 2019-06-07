Вакарчук пообещал удивить списком "Голоса"

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а вот другие люди в нем приятно удивят.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По многомандатному округу - увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле", - говорит Вакарчук.

Лидер "Голоса" заверил, что старых лиц в списке партии не будет.

"Другие номера (кроме первого в списке - ред.) еще не решены. Это именно сейчас происходит. Я буду первым номером в списке", - сказал он.

Также певец-политик отметил, что поддерживает идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, которые работали во власти.

"Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом избавляться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно", - говорит он.

В то же время Вакарчук высказался за существенное сокращение административного аппарата.

"Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такова: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, всех проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты", - предлагает музыкант.

Также, по его словам, партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы.

"Партия "Голос", понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы", - сказал Вакарчук.

Он заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор - это Европа, которые будут защищать олигархов, не поддерживают правило "закон - один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"В остальном можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".