Германия и РФ впервые за много лет подписали документ об углублении сотрудничества

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Пятница, 7 июня 2019, 21:30

Германия и Российская Федерация 7 июня впервые за много лет подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Санкт-Петербурге министр экономики ФРГ Петер Альтмаер и его российский коллега Максим Орешкин поставили подписи под декларацией о намерениях по партнерству для повышения производительности труда.

Документ предусматривает использование немецких технологий для повышения эффективности отдельных отраслей российской экономики, которые нуждаются в немедленной модернизации.

В то же время Альтмаер отметил, что санкции Европейского союза против России сохранятся, пока будет продолжаться конфликт с Украиной.

"Конфликты привели к огромному замедлению роста в европейско-российских отношениях, поэтому мы стремимся углубить это сотрудничество насколько это возможно", - сказал он.

Среди примеров успешного экономического сотрудничества между двумя странами Альтмаер назвал открытие нового автомобильного завода Daimler вблизи Москвы. "Есть также значительные инвестиционные планы и других немецких предприятий", - добавил министр экономики ФРГ, не уточняя.

Альтмаер хочет, чтобы немецкие инвестиции в России получили необходимую безопасность.

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Темы: Германия Росcия


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