Германия и РФ впервые за много лет подписали документ об углублении сотрудничества
Германия и Российская Федерация 7 июня впервые за много лет подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
В Санкт-Петербурге министр экономики ФРГ Петер Альтмаер и его российский коллега Максим Орешкин поставили подписи под декларацией о намерениях по партнерству для повышения производительности труда.
Документ предусматривает использование немецких технологий для повышения эффективности отдельных отраслей российской экономики, которые нуждаются в немедленной модернизации.
В то же время Альтмаер отметил, что санкции Европейского союза против России сохранятся, пока будет продолжаться конфликт с Украиной.
"Конфликты привели к огромному замедлению роста в европейско-российских отношениях, поэтому мы стремимся углубить это сотрудничество насколько это возможно", - сказал он.
Среди примеров успешного экономического сотрудничества между двумя странами Альтмаер назвал открытие нового автомобильного завода Daimler вблизи Москвы. "Есть также значительные инвестиционные планы и других немецких предприятий", - добавил министр экономики ФРГ, не уточняя.
Альтмаер хочет, чтобы немецкие инвестиции в России получили необходимую безопасность.