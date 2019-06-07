Полицейский автомобиль сбил на "зебре" ребенка в Конотопе

В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, ДТП произошло 7 июня около 18:30.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой", - пишет Науменко.

По информации пресс-секретаря полиции, ребенок госпитализирован и по этому факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение).

Она рассказала, что следствие проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

"Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан... Продолжаются следственные действия", - говорит Науменко.