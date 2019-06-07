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Полицейский автомобиль сбил на "зебре" ребенка в Конотопе

Пятница, 7 июня 2019, 23:03
Полицейский автомобиль сбил на зебре ребенка в Конотопе

В городе Конотоп Сумской области полицейский автомобиль наехал на 10-летнего мальчика, который шел по пешеходному переходу.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.

По ее словам, ДТП произошло 7 июня около 18:30.

"Водитель, который работает в Конотопском отделе полиции, на служебном авто совершил наезд на 10-летнего мальчика, который двигался по пешеходному переходу на ул. Успенско-Троицкой", - пишет Науменко.

 

В полиции Сумской области сообщили, что полицейский-водитель немедленно вызвал "скорую" и до приезда медиков оказывал ребенку первую домедицинскую помощь.

По информации пресс-секретаря полиции, ребенок госпитализирован и по этому факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение).

Она рассказала, что следствие проводят следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

"Водитель прошел освидетельствование, он трезв. Сейчас он задержан... Продолжаются следственные действия", - говорит Науменко.

 

На период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Украинская правда

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Темы: полициядетиДТПСумская область
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