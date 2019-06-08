В киберполиции рассказали, как защититься от кражи средств со своей карты

Киберполиции рассказала о популярных схемах незаконного снятия средств с банковских счетов граждан и дала рекомендации по защите сбережений.

Как отмечается на сайте киберполиции, в начале сезона отпусков к ней все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконном снятии средств с их банковских счетов.

"В большинстве случаев такие действия злоумышленники совершали путем перевыпуска абонентского номера, подвязанного к банковской карте пользователя", - говорится в сообщении.

Самая распространенная из мошеннических схем выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т.д.) и склоняют абонента чтобы тот перезвонил. Дальше - заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили.

В киберполиции добавили, что иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривен), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над карточкой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

В киберполиции отметили, что меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предоставив работнику банка личный паспорт.

"Другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится с помощью специальных скимминговых устройств, которые устанавливаются преступниками в банкоматы. Для этого даже не нужно открывать его. Злоумышленникам достаточно несколько секунд, чтобы установить мини камеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка", - говорится в сообщении.

В киберполиции рассказали, что полный комплект спецсредств для совершения таких преступлений может стоить более 6000 евро. При этом он может "окупиться" владельцу в течение нескольких часов работы скиммера.

Отмечается, что с момента компрометации до момента фактического снятия средств может проходить не одна неделя. Поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карточки. Также такие действия рекомендуется проводить после возвращения из зарубежной поездки.

Чтобы минимизировать риски угона средств с банковского счета, киберполиции советует использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его третьим лицам. Также рекомендуется использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга.

"В большинстве украинских операторов мобильной связи можно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты", - добавляют в киберполиции.

Там также советуют не передавать карту третьим лицам при расчетах в заведениях питания, магазинах и т.п., не использовать непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн, а также использовать для расчетов сайты с защищенным протоколом (https://).