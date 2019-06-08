В воскресенье Украину снова накроют грозы
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Суббота, 8 июня 2019, 18:42
В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются грозы.
Об этом сообщаетУкргидрометцентр.
На Правобережье страны ожидаются местами град и шквалы 15-20 м/с, и уровень опасности.
Также в течение 9 и 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями.
"Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - сообщили в ГосЧС.
Украинская правда
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