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В воскресенье Украину снова накроют грозы

Суббота, 8 июня 2019, 18:42
В воскресенье Украину снова накроют грозы

В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются грозы.

Об этом сообщаетУкргидрометцентр.

На Правобережье страны ожидаются местами град и шквалы 15-20 м/с, и уровень опасности.

Вечером и до конца суток 8 июня в Киеве ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

 
 

Также в течение 9 и 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями.

"Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - сообщили в ГосЧС. 

Украинская правда

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Темы: погода
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