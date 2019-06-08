В воскресенье Украину снова накроют грозы

В воскресенье, 9 июня, в Украине ожидаются грозы.

Об этом сообщаетУкргидрометцентр.

На Правобережье страны ожидаются местами град и шквалы 15-20 м/с, и уровень опасности.

Также в течение 9 и 10 июня на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями.

"Местами возможен выход воды на заводь, при сильных ливнях возможно формирование значительного местного стока", - сообщили в ГосЧС.