Администрация Трампа запретила посольствам США поднимать на флагштоках флаг ЛГБТ

975 просмотров
Воскресенье, 9 июня 2019, 01:15

Администрация президента США Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств Соединенных Штатов по случаю месяца гордости ЛГБТ.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 3 дипломатов США.

С просьбой разрешить поднять флаг ЛГБТ в Госдеп обращались посольства США в Германии, Израиле, Бразилии и Латвии.

При этом, им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.

"Этот запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещаниям Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.

При администрации Обамы правительство предоставило разрешение посольствам за рубежом поднимать флаг гордости в июне", - отмечает издание.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США ЛГБТ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Facebook запретил устанавливать свои приложения в смартфоны Huawei 8 июня 2019, 07:52
США дали Турции срок отказаться от покупки российской ПРО С-400 8 июня 2019, 03:02
Мюллера обвинили в сокрытии важных фактов в расследовании по Трампу 8 июня 2019, 01:03
Все новости
Главные новости
"Голос" назвал свою первую двадцатку на выборах в Раду
Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос
Гриценко задумался, не объединиться ли с Саакашвили
Журналист Рахманин пойдет по списку "Голоса"
Все новости
здоровье

Чай для успокоения: травяные напитки из ромашки, имбиря, мелиссы, зверобоя

исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных – вредно

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

Поиск по сайту
Архив
Весь архів