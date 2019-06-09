Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Администрация Трампа запретила посольствам США поднимать на флагштоках флаг ЛГБТ

Воскресенье, 9 июня 2019, 01:15

Администрация президента США Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств Соединенных Штатов по случаю месяца гордости ЛГБТ.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 3 дипломатов США.

С просьбой разрешить поднять флаг ЛГБТ в Госдеп обращались посольства США в Германии, Израиле, Бразилии и Латвии.

При этом, им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.

"Этот запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещаниям Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.

При администрации Обамы правительство предоставило разрешение посольствам за рубежом поднимать флаг гордости в июне", - отмечает издание.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАЛГБТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
США
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: