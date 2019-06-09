Администрация Трампа запретила посольствам США поднимать на флагштоках флаг ЛГБТ
Администрация президента США Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств Соединенных Штатов по случаю месяца гордости ЛГБТ.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на 3 дипломатов США.
С просьбой разрешить поднять флаг ЛГБТ в Госдеп обращались посольства США в Германии, Израиле, Бразилии и Латвии.
При этом, им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.
"Этот запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещаниям Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.
При администрации Обамы правительство предоставило разрешение посольствам за рубежом поднимать флаг гордости в июне", - отмечает издание.
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