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На съезд партии Порошенко пришли министры и спикер ВР

Воскресенье, 9 июня 2019, 11:03

На съезд партии "Европейская солидарность" приехали часть министров и руководство Верховной Рады.

 

Об этом сообщает корреспондент УП со съезда ЕС, который проходит в воскресенье в Киеве.

В частности, на съезде присутствуют первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.

 
 

Кроме того, на съезде присутствуют часть депутатов "Народного фронта", в частности спикер Рады Андрей Парубий, который, по данным УП, будет в первой пятерке списка партии Порошенко.

"Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС", - заявил Порошенко во время открытия съезда.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СолидарностьПорошенко
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