На съезд партии Порошенко пришли министры и спикер ВР

На съезд партии "Европейская солидарность" приехали часть министров и руководство Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент УП со съезда ЕС, который проходит в воскресенье в Киеве.

За моїми даними, перша десятка партії Порошенка буде такою (номерів не знаю):

Порошенко

Парубій

Геращенко

Забродський

Федина

Джемілєв

Яна Зінкевич

Синютка

Климпуш-цинцадзе

Чийгоз — Roman Kravets (@RomanKravets) 9 червня 2019 р.

В частности, на съезде присутствуют первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.

Кроме того, на съезде присутствуют часть депутатов "Народного фронта", в частности спикер Рады Андрей Парубий, который, по данным УП, будет в первой пятерке списка партии Порошенко.

"Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС", - заявил Порошенко во время открытия съезда.