На съезд партии Порошенко пришли министры и спикер ВР
На съезд партии "Европейская солидарность" приехали часть министров и руководство Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент УП со съезда ЕС, который проходит в воскресенье в Киеве.
За моїми даними, перша десятка партії Порошенка буде такою (номерів не знаю):— Roman Kravets (@RomanKravets) 9 червня 2019 р.
Порошенко
Парубій
Геращенко
Забродський
Федина
Джемілєв
Яна Зінкевич
Синютка
Климпуш-цинцадзе
Чийгоз
В частности, на съезде присутствуют первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.
Кроме того, на съезде присутствуют часть депутатов "Народного фронта", в частности спикер Рады Андрей Парубий, который, по данным УП, будет в первой пятерке списка партии Порошенко.
"Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС", - заявил Порошенко во время открытия съезда.