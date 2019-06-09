Десятка партии Порошенко: Парубий, Геращенко, Джемилев
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Воскресенье, 9 июня 2019, 12:10
В первую тройку списка партии "Европейская солидарность" вошли лидер партии, экс-президент Петр Порошенко, спикер ВР Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.
Об этом было объявлено на съезде партии в воскресенье.
Четвертым номером идет командир 95 отдельной аэромобильной бригады Михаил Заброцкий, пятым - "голос Майдана" во Львове София Федина, шестым - лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
Седьмой номер - командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, восьмой - бывший глава Львовской ОГА Олег Синютка.
Девятый номер - заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, десятый - вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Роман Кравец, УП
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