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Порошенко: Мы не будем бросаться в объятия новому президенту

Воскресенье, 9 июня 2019, 12:21

Партия "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с пророссийскими партиями.

Об этом лидер партии, экс-президент Петр Порошенко заявил во время съезда партии "Европейская солидарность" в Киеве.

"Наша задача - большая и мощная фракция. Мы не будем вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой" и другими частями партии Януковича. Мы ожидаем, что соответствующие заявления сделают и другие политические силы", - заявил Порошенко.

"Европейская солидарность - это проукраинская, проевропейская партия. Мы не голосовали за кандидата, который стал президентом. Мы точно не собираемся бросаться в объятия, но мы не собираемся бросаться в сторону истории "чем хуже, тем лучше". Мы будем поддерживать проукраинские инициативы", - добавил Порошенко.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоСолидарностьВерховная Рада
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