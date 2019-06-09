Порошенко: Мы не будем бросаться в объятия новому президенту

Партия "Европейская солидарность" не будет вступать в коалицию с пророссийскими партиями.

Об этом лидер партии, экс-президент Петр Порошенко заявил во время съезда партии "Европейская солидарность" в Киеве.

"Наша задача - большая и мощная фракция. Мы не будем вступать в коалицию с "Оппозиционной платформой" и другими частями партии Януковича. Мы ожидаем, что соответствующие заявления сделают и другие политические силы", - заявил Порошенко.

"Европейская солидарность - это проукраинская, проевропейская партия. Мы не голосовали за кандидата, который стал президентом. Мы точно не собираемся бросаться в объятия, но мы не собираемся бросаться в сторону истории "чем хуже, тем лучше". Мы будем поддерживать проукраинские инициативы", - добавил Порошенко.