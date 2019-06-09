В первой десятке партии Зеленского люди из штаба, борец и гендиректор 1+1

В первой десятке списка партии Владимира Зеленского "Слуга народа" оказались члены Зе!Команды, борец Жан Беленюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

Фото Эльдара Сарахмана, УП

Соответствующий список представили на съезде партии в воскресенье.

Возглавил список председатель партии Дмитрий Разумков.

Вторым номером идет представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, третьим - Ирина Венедиктова, которая, как ранее отмечалось, отвечает в команде за реформы в судебной системе.

Четвертый номер - предприниматель Давид Арахамия, 5 - эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

Шестым номером на выборы идет руководитель digital-направления партии "Слуга народа" Михаил Федоров, 7 - руководитель штаба партии Александр Корниенко.

Под 8 номером в списке эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, 9 - гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Замыкает десятку борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Под номером 11 идет Сергей Бабак, 12 - Владислав Криклий, 13 - Елена Шуляк, 14 - Дмитрий Наталуха, 15 - Елизавета Ясько, 16 - Алексей Оржель, 17 - Андрей Герус, 18 - Михаил Радуцкий, 19 - Денис Монастырский, 20 - Даниил Гетманцев.

Полный список первой сотни ЗеКоманды на выборах в Раду по спискам:

Полный список первой сотни ЗеКоманды на внеочередных выборах в Верховную Раду:

1. Разумков Дмитрий Александрович

2. Стефанчук Руслан Алексеевич

3. Венедиктова Ирина Валентиновна

4. Арахамия Давид Георгиевич

5. Янченко Галина Игоревна

6. Федоров Михаил Альбертович

7. Корниенко Александр Сергеевич

8. Красносельская Анастасия Олеговна

9. Ткаченко Александр Владиславович

10. Беленюкс Жан Венсанович

11. Бабак Сергей Витальевич

12. Криклий Владислав Артурович

13. Шуляк Елена Алексеевна

14. Наталуха Дмитрий Андреевич

15. Ясько Елизавета Алексеевна

16. Оржель Алексей Анатольевич

17. Герус Андрей Михайлович

18. Радуцкий Михаил Борисович

19. Монастырский Денис Анатольевич

20. Гетманцев Даниил Александрович

21. Малюська Денис Леонтьевич

22. Холодов Андрей Иванович

23. Лерос Гео Багратович

24. Кальченко Сергей Витальевич

25. Ткаченко Максим Николаевич

26. Чернев Егор Владимирович

27. Юраш Святослав Андреевич

28. Сушко Павел Николаевич

29. Верещук Ирина Андреевна

30. Курбаков Александр Николаевич

31. Коробкова Елена Анатольевна

32. Диденко Юлия Александровна

33. Спивак Дмитрий Павлович

34. Солончук Дмитрий Викторович

35. Ананченко Михаил Олегович

36. Коваленко Анна Николаевна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеев Игорь Сергеевич

39. Ионушас Сергей Константинович

40. Завитневич Александр Михайлович

41. Гусев Юрий Вениаминович

42. Воронов Владимир Анатольевич

43. Аристов Юрий Юрьевич

44. Кисель Юрий Григорьевич

45. Галайчук Вадим Сергеевич

46. ​​Ковалев Артем Владимирович

47. Стерничук Валерий Александрович

48. Михайлюк Галина Олеговна

49. Бабий Роман Вячеславович

50. Качура Александр Анатольевич

51. Новосад Анна Игоревна

52. Культенко Артем Валерьевич

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Николай Александрович

55. Третьякова Галина Николаевна

56. Халимон Павел Витальевич

57. Шахрай Ольга Владимировна

58. Саладуха Ольга Валерьевна

59. Коваль Ольга Владимировна

60. Загоруйко Алина Леонидовна

61. Бондаренко Олег Владимирович

62. Крячко Михаил Валерьевич

63. Бардина Марина Олеговна

64. Марченко Людмила Ивановна

65. Юнаков Иван Сергеевич

66. Володина Дарья Артемовна

67. Богданова Наталья Николаевна

68. Савченко Ольга Станиславовна

69. Гринчук Оксана Анатольевна

70. Козак Владимир Васильевич

71. Лысюк Андрей Александрович

72. Сова Александр Георгиевич

73. Панченко Ирина Сергеевна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Владимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергеевич

78. Костюх Анатолий Вячеславович

79. Брагарь Евгений Вадимович

80. Безгин Виталий Юрьевич

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салийчук Александр Вячеславович

83. Карбаджак Роман Юрьевич

84. Репина Элла Анатольевна

85. Пушкаренко Арсений Михайлович

86. Заблоцкий Марьян Богданович

87. Клочко Андрей Андреевич

88. Овчинникова Юлия Юрьевна

89. Мережко Александр Александрович

90. Чернюх Игорь Иванович

91. Устенко Алексей Олегович

92. Кабанов Александр Евгеньевич

93. Вениславский Федор Владимирович

94. Булах Лада Валентиновна

95. Петруняк Евгений Васильевич

96. Мариковский Александр Валерьевич

97. Федиенко Александр Павлович

98. Мотовиловец Андрей Викторович

99. Колесник Анна Сергеевна

100. Богуцкая Елизавета Петровна