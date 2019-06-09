В первой десятке партии Зеленского люди из штаба, борец и гендиректор 1+1

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Воскресенье, 9 июня 2019, 12:40
Фото Эльдара Сарахмана, УП

В первой десятке списка партии Владимира Зеленского "Слуга народа" оказались члены Зе!Команды, борец Жан Беленюк и гендиректор 1+1 Александр Ткаченко.

 
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Соответствующий список представили на съезде партии в воскресенье.

Возглавил список председатель партии Дмитрий Разумков.

 

Вторым номером идет представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук, третьим - Ирина Венедиктова, которая, как ранее отмечалось, отвечает в команде за реформы в судебной системе.

Четвертый номер - предприниматель Давид Арахамия, 5 - эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

Шестым номером на выборы идет руководитель digital-направления партии "Слуга народа" Михаил Федоров, 7 - руководитель штаба партии Александр Корниенко.

Под 8 номером в списке эксперт по налоговому законодательству Анастасия Красносельская, 9 - гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.

Замыкает десятку борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Под номером 11 идет Сергей Бабак, 12 - Владислав Криклий, 13 - Елена Шуляк, 14 - Дмитрий Наталуха, 15 - Елизавета Ясько, 16 - Алексей Оржель, 17 - Андрей Герус, 18 - Михаил Радуцкий, 19 - Денис Монастырский, 20 - Даниил Гетманцев.

Роман Романюк, УП

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Темы: Зеленский Слуга народа виборы Верховная Рада


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