Партия Зеленского еще может исключить кого-то из своего списка

Партия "Слуга народа" в течение месяца ждет от общественности реакции на кандидатов из ее избирательного списка.

Об этом заявил во время съезда политсилы председатель партии и первый номер в списке Дмитрий Разумков.

"Мы будем проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц, чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с помощью общественности и журналистов исправить эти ошибки", - заявил Разумков.

Зеленський: наші кандидати не йдуть в Раду по недоторканність, бо ми її скасуємо pic.twitter.com/cNNPMbx1iD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 червня 2019 р.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский, выступая на съезде, сказал, что у команды "не хватало времени, чтобы полностью всех проверить".

"Возможно, кому-то, мягко говоря, не добропорядочному удалось нас немного обмануть. Но мы точно знаем, что общественность и честная журналистика укажут нам на ошибки, и мы их исправим", - отметил он.

Зеленський про свій список pic.twitter.com/L8GoWq5xgl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 червня 2019 р.

Зеленский также заявил, что партия "Слуга народа" намерена отменить депутатскую неприкосновенность и забирать депутатский мандат за кнопкодавство.

"Наши кандидаты не идут в парламент ради неприкосновенности, потому что мы ее отменим. Они не идут отбывать номер, потому что за кнопкодавство мы будем забирать мандат", - заявил Зеленский.