Партия Кличко идет на выборы только в округах
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Воскресенье, 9 июня 2019, 13:52
Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.
Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.
Партія «УДАР» на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e— УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 червня 2019 р.
"По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать", - говорится в сообщении.
Украинская правда
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