Партия Кличко идет на выборы только в округах

Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.

Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.

Партія «УДАР» на дострокових парламентських виборах висуне кандидатів тільки в мажоритарних виборчих округах. За списком політична сила кандидатів не висуватиме. Таке рішення ухвалив з’їзд партії. pic.twitter.com/dgHxOBwg6e — УДАР Віталія Кличка (@udarKlichko) 9 червня 2019 р.

"По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать", - говорится в сообщении.