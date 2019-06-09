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Партия Кличко идет на выборы только в округах

Воскресенье, 9 июня 2019, 13:52

Партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет кандидатов только по мажоритарным избирательным округам.

Такое решение принял съезд партии, сообщается в воскресенье на странице политсилы в Twitter.

"По списку политическая сила кандидатов не будет выдвигать", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: УдарВиталий Кличковиборы
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