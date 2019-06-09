В Бангладеш задержали украинцев, посольство обратилось с нотой

624 просмотра
Воскресенье, 9 июня 2019, 14:45

Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания украинцев в этой стране.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных", - отметил он.

По словам Кирилича, на понедельник, 10 июня, запланирована встреча дипломатов посольства в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу.

"Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны", - сообщил представитель МИД.

Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

По информации источников "Украинской правды", в Бангладеш задержали 6 граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: МИД Индия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Климкин прокомментировал отказ Рады отправить его в отставку 6 июня 2019, 13:46
Верховная Рада отказалась увольнять Климкина 6 июня 2019, 13:03
Украина объяснила в Гааге, как РФ нарушила конвенцию о финансировании терроризма 4 июня 2019, 12:58
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" выдвинет кандидатов на всех округах
В первой десятке партии Зеленского люди из штаба, борец и гендиректор 1+1
Десятка партии Порошенко: Парубий, Геращенко, Джемилев
Москаль вышел из партии Порошенко
Все новости
исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных – вредно

психология

Почему милениалы выгорают?

Фото

На какие эмоции способен поцелуй

Поиск по сайту
Архив
Весь архів