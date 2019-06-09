В Бангладеш задержали украинцев, посольство обратилось с нотой

Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания украинцев в этой стране.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В связи с задержанием граждан Украины в Бангладеш посольство Украины в Индии безотлагательно обратилось нотой в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания и сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья задержанных", - отметил он.

По словам Кирилича, на понедельник, 10 июня, запланирована встреча дипломатов посольства в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу.

"Консул готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, а также проведения встреч с компетентными органами страны", - сообщил представитель МИД.

Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и родными.

По информации источников "Украинской правды", в Бангладеш задержали 6 граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.