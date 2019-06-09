Националисты пойдут в Верховную Раду в списке "Свободы"
На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.
Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода" по итогам съезда партии, который состоялся 9 июня.
Возглавит список лидер "Свободы" Олег Тягнибок.
В первую пятерку списку вошли лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, командир "Украинской Добровольческой Армии" Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер ВР VII созыва Руслан Кошулинский.
Также во время съезда был утвержден список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.
На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!".
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