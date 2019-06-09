Националисты пойдут в Верховную Раду в списке "Свободы"

На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.

Об этом сообщили в пресс-службе ВО "Свобода" по итогам съезда партии, который состоялся 9 июня.

Возглавит список лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

В первую пятерку списку вошли лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, командир "Украинской Добровольческой Армии" Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко и вице-спикер ВР VII созыва Руслан Кошулинский.

Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.

В первую двадцатку националистического блока вошли Олег Петренко, Анатолий Витив, Андрей Левицкий, Василий Лабайчук, Александр Алферов, Андрей Мохник, Алексей Кайда, Арсений Билодуб, Виктор Шендибило, Олег Панькевич.

Также во время съезда был утвержден список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

На выборы националисты идут с программой "Украина - превыше всего!".