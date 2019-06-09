Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек

Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев.

Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись.

При этом, по сообщению "Радио Азаттык", задержания проводились среди участников митинга в центре Алматы, рядом с площадью Астана.

"Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Собравшиеся перед этим кричали: "Бойкот!", - отмечается в сообщении.

Среди задержанных оказались журналисты, освещавшие выступления: с площади увезли корреспондента Азаттыка Петра Троценко, журналиста AFP Криса Риклтона, наблюдавшего за ходом протестов сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова.

In a police van after being detained for carrying out my professional activities. Black eye sustained during a rough arrest. I fell on a policeman's knee and was not struck deliberately. My accreditation was taken from me. #Kazelection2019 pic.twitter.com/GV8F9nmEKm — Chris Rickleton (@ChrisRickleton) 9 червня 2019 р.

В Нур-Султане задержания проходили у дворца "Жастар", где собрались несколько сотен граждан. Люди пришли туда с голубыми воздушными шарами и скандировали: "Алга, Казахстан!", "Бостандык!" ("Свобода!"), требуя честных выборов. На месте протестов задержали репортера Азаттыка Санию Тойкен.

Фото - АР фото - reuters

Задержания около 20 человек прошли в Шымкенте, собравшиеся люди ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины. На вопрос журналистов о том, за что их задерживают, полицейские заявили: "Для установления личности".

По данным "Радио Азаттык", за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе. В полиции заявили, что обыски санкционированы судом в "рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

Основатель этой организации, живущий с 2009 года за рубежом экс-банкир, экс-чиновник и критик казахстанских властей Мухтар Аблязов, который неоднократно призывал своих сторонников выйти на акции протеста, на родине приговорен к пожизненному заключению по уголовным обвинениям, в том числе в заказном убийстве, создании преступной группы, крупных хищениях. Аблязов отвергает все обвинения как политически мотивированные.

Все избирательные участки завершили свою работу в 21:00 по местному времени.



ЦИК Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.