Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек

Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев.

Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись.

Все избирательные участки завершили свою работу в 21:00 по местному времени.



ЦИК Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.