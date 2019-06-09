Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек

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Воскресенье, 9 июня 2019, 19:14

Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина

По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах. 

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев. 

Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись. 

Все избирательные участки завершили свою работу в 21:00 по местному времени. 

ЦИК Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

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Темы: виборы Казахстан


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