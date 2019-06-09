Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек
Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.
Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах.
"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев.
Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись.
Все избирательные участки завершили свою работу в 21:00 по местному времени.
ЦИК Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.
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