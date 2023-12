Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек

Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах.

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев.

Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись.

При этом, по сообщению "Радио Азаттык", задержания проводились среди участников митинга в центре Алматы, рядом с площадью Астана.

"Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Собравшиеся перед этим кричали: "Бойкот!", - отмечается в сообщении.

Среди задержанных оказались журналисты, освещавшие выступления: с площади увезли корреспондента Азаттыка Петра Троценко, журналиста AFP Криса Риклтона, наблюдавшего за ходом протестов сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова.

In a police van after being detained for carrying out my professional activities. Black eye sustained during a rough arrest. I fell on a policeman's knee and was not struck deliberately. My accreditation was taken from me. #Kazelection2019 pic.twitter.com/GV8F9nmEKm