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Выборы в Казахстане: за "несанкционированные митинги" задержали почти 500 человек

Воскресенье, 9 июня 2019, 19:14

Полиция задержала около 500 человек в день внеочередных президентских выборов в Казахстане.

Об этом заявил первый замминистра внутренних дел Казахстана Март Кожаев, пишет Интерфакс-Украина

По словам Кожаева, задержания проводились в столице Казахстана Нур-Султане и в Алматы - за участие в несанкционированных митингах. 

"На улицах двух городов были попытки дестабилизировать обстановку ... В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи", - сообщил Кожаев. 

Он добавил, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом", а спецсредства при задержании правонарушителей не применялись. 

При этом, по сообщению "Радио Азаттык", задержания проводились среди участников митинга в центре Алматы, рядом с площадью Астана.

"Полицейские, в том числе бойцы спецподразделений, грубо задерживали людей и заталкивали их в автозаки. Собравшиеся перед этим кричали: "Бойкот!", - отмечается в сообщении.  

Среди задержанных оказались журналисты, освещавшие выступления: с площади увезли корреспондента Азаттыка Петра Троценко, журналиста AFP Криса Риклтона, наблюдавшего за ходом протестов сотрудника Казахстанского бюро по правам человека Дмитрия Тихонова.

В Нур-Султане задержания проходили у дворца "Жастар", где собрались несколько сотен граждан. Люди пришли туда с голубыми воздушными шарами и скандировали: "Алга, Казахстан!", "Бостандык!" ("Свобода!"), требуя честных выборов. На месте протестов задержали репортера Азаттыка Санию Тойкен. 

 
Фото - АР
 
фото - reuters

Задержания около 20 человек прошли в Шымкенте, собравшиеся люди ничего не скандировали, однако полицейские затолкали их в машины. На вопрос журналистов о том, за что их задерживают, полицейские заявили: "Для установления личности".

По данным "Радио Азаттык", за несколько дней до выборов в Казахстане прошли обыски и задержания активистов в нескольких городах - столице, Алматы, Актобе. В полиции заявили, что обыски санкционированы судом в "рамках расследования уголовного дела по факту участия в деятельности запрещенной незарегистрированной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

Основатель этой организации, живущий с 2009 года за рубежом экс-банкир, экс-чиновник и критик казахстанских властей Мухтар Аблязов, который неоднократно призывал своих сторонников выйти на акции протеста, на родине приговорен к пожизненному заключению по уголовным обвинениям, в том числе в заказном убийстве, создании преступной группы, крупных хищениях. Аблязов отвергает все обвинения как политически мотивированные.  

Все избирательные участки завершили свою работу в 21:00 по местному времени. 

ЦИК Казахстана сообщал, что по состоянию на 20:00 местного времени на выборах президента проголосовали 77% граждан республики, имеющих право голоса.

Темы: виборыКазахстан
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