На Сумщине чиновник облсовета погиб в ДТП

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Воскресенье, 9 июня 2019, 22:47

В Сумской области в результате ДТП погиб заместитель начальника управления коммунальным имуществом Сумского областного совета.

Об этом 9 июня сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской Наталья Науменко.

По данным полиции, авария произошла вечером в воскресенье на автодороге Сумы-Полтава на 47 км.

 
 
фото из facebook н.Науменко

"Автомобиль "Хюндай Элантра" двигался из г.Сумы в сторону г.Тростянец. Предварительно, водитель не справился с управлением и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

Пассажир 1977 г.р., заместитель начальника управления коммунального имущества Сумского облсовета, и водитель 1978 г.р., погибли на месте. Еще один пассажир 1985 г.р. доставлен в Тростянецкую районную больницу.

По факту ДТП начато следствие по ч.2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Украинская правда

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Темы: Сумская область ДТП жертвы


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