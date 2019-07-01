В Белом доме объяснили заявление Трампа о прекращении технологической блокады Huawei

Заявление президента США Дональда Трампа о разрешении китайскому концерну Huawei снова покупать американскую продукцию не является "безоговорочной амнистией".

Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, передает DW.

По его словам, министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения.

"Мы не считаем, что эти случаи затрагивают вопросы национальной безопасности США", - заверил Кудлоу.

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