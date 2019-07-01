Легкая атлетика: Украинка Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей 2 метра

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики.

На соревнованиях в США двухметровую планку также покорили россиянка Мария Ласицкене, которая выступает в нейтральном статусе (2,03 м) и американка Вашти Каннингем (2,00 м). Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с результатом 1,95 м.

The high jump is on fire at the #PreClassic.



Three athletes over 2m including 17 year old Yaroslava Mahuchikh.



She’s the youngest woman ever to clear the 2m barrier.



📷:@Diamond_League

⏱:https://t.co/ANSwMbPqbc pic.twitter.com/0eo4UriNsJ — IAAF (@iaaforg) 30 червня 2019 р.

Покорив планку на высоте 2 м, Магучих показала лучший результат в карьере и побила юниорский рекорд Украины.

В мае Ярослава победила на первом этапе Бриллиантовой лиги-2019 в Дохе и стала самой молодой победительницей в истории соревнований (17 лет 226 дней).

Также в ее активе - золотые медали Юношеской Олимпиады-2018, чемпионата мира U-18 (2017) и чемпионата Европы U-18 (2018).