Легкая атлетика: Украинка Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей 2 метра

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Понедельник, 1 июля 2019, 01:37

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики.

На соревнованиях в США двухметровую планку также покорили россиянка Мария Ласицкене, которая выступает в нейтральном статусе (2,03 м) и американка Вашти Каннингем (2,00 м). Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с результатом 1,95 м.

Покорив планку на высоте 2 м, Магучих показала лучший результат в карьере и побила юниорский рекорд Украины.

В мае Ярослава победила на первом этапе Бриллиантовой лиги-2019 в Дохе и стала самой молодой победительницей в истории соревнований (17 лет 226 дней).

Также в ее активе - золотые медали Юношеской Олимпиады-2018, чемпионата мира U-18 (2017) и чемпионата Европы U-18 (2018).

Украинская правда

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Темы: спорт


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