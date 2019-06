Легкая атлетика: Украинка Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей 2 метра

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей планку на высоте 2 метра. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она заняла третье место.

Об этом сообщает Международная федерация легкой атлетики.

На соревнованиях в США двухметровую планку также покорили россиянка Мария Ласицкене, которая выступает в нейтральном статусе (2,03 м) и американка Вашти Каннингем (2,00 м). Еще одна украинка Юлия Левченко стала четвертой с результатом 1,95 м.

The high jump is on fire at the #PreClassic.



Three athletes over 2m including 17 year old Yaroslava Mahuchikh.



She’s the youngest woman ever to clear the 2m barrier.



📷:@Diamond_League

