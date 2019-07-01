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Украинские туристы застряли в аэропорту Катании

Понедельник, 1 июля 2019, 02:28

Украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании - рейс PQ672 компании SkyUp, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.

Об этом "Украинской правде" сообщил пассажир рейса Андрей Деревянко.

По его словам, туристы не имеют никакой поддержки от авиаперевозчика.

 
Все фото: Андрей Деревянко
 
 

"Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно позвонить, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сэндвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании", - рассказал он.

Через некоторое время Деревянко отметил, что на табло запланированных на ближайшее время рейсов рейса на Киев нет.

Позже он рассказал, что появился вариант размещения в отеле, но, по его словам, половина пассажиров не доверяет авиакомпании - они считают, что их оставят на произвол судьбы и не хотят покидать аэропорт.

"Теперь ждем представителя авиакомпании, который должен решить, как действовать в этой ситуации. Напомню, прошло уже 7 часов с момента запланированного вылета", - подчеркнул он.

Обновлено от 2:48. Андрей Деревянко сообщил, что часть пассажиров согласилась ехать в отель, а часть - остается в аэропорту.

"Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения. Между тем, рейс из Киева перенесли на 4:30, то есть наш вылет еще дальше, не раньше семи по местному времени", - рассказал он.

Обновлено от 3:23. "Только что получили сообщение от авиакомпании, что предоставляют проживание. Рейс на данный момент планируется на 7:20 по местному времени", - рассказал Андрей Деревянко.

Украинская правда
Темы: авиаИталия
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