Глава "Голоса": Если бы Вакарчук пошел в президенты, победила бы Тимошенко

Глава партии "Голос" Юлия Клименко считает, что в случае участия певца Святослава Вакарчука в последних президентских выборах новые политики могли бы проиграть старым кадрам.

В интервью "Украинской правде" она рассказала, что до выборов советовала Вакарчуку "хорошо посмотреть на социологию".

"Я два года работала на государственной службе и понимаю, что там без команды делать нечего. Если ты приходишь один или вас приходит пятеро – это настолько мало, что сделать ничего ты не сможешь, только получишь негатив и плохой имидж", – пояснила Клименко.

Поэтому ее совет лидеру группы "Океан Эльзы" была таким: "Если ты чувствуешь, что у тебя есть команда и есть ответственность, что ты берешь на себя такую ​​роль, то ты должен идти. Если ты не чувствуешь сейчас, что у тебя есть это все, тогда, возможно, парламентские выборы – это возможность более существенных изменений".

Клименко считает, что Вакарчук не имел реального шанса стать президентом: "Исходя из математики и социологии, думаю, что нет".

"Я не социолог по профессии, поэтому мне сложно комментировать. Но я думаю, что Зеленский и Вакарчук поделили бы избирателей. Во второй тур бы вышли Петр Алексеевич и Юлия Владимировна, и, думаю, Тимошенко победила бы", – предполагает Клименко.

"Мы так же (как и Зеленский – ред,) делали социологию в 2018 году, и она не показывала Зеленского или Вакарчука как победителя. Она показывала, что люди – более 65% населения – требуют тотальных изменений", – добавила она.

Однако Юлия Клименко не считает, что победа Владимира Зеленского на выборах – это заслуга и Святослава Вакарчука.

"Я думаю, что это полностью заслуга самого Зеленского. Потому что он рискнул пойти в президенты и взял не только власть, но и ответственность. Они идут всегда в паре. Если человек осознает, какая ответственность на него возложена, тогда он правильное решение принял, если нет – то посмотрим", – сказала она.

Клименко также не стала гадать, "кто был бы лучшим президентом – криворожский юрист или львовский физик-теоретик".

"Я думаю, что президент сам по себе – это, безусловно, лицо в Украине. Но без команды там делать нечего. Потому что фасад – это одно, а команда, которая будет реально работать – это совсем другое", – сказала она.