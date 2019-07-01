Комитет ВР рекомендует приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ в решение Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев.

Комитет решил рекомендовать возобновить работу делегации "только после выполнения Россией главных пунктов резолюций ПАСЕ, которые находятся в полной компетенции Совета Европы как организации, отвечающей за права человека, а именно - безусловное освобождение моряков и политзаключенных, обеспечение прав крымских татар в аннексированном Крыму".

Комитет также рекомендует председателю Верховной рады отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине и отказаться от участия в конференции председателей парламентов в рамках ПАСЕ в сентябре. При этом спикеру рекомендовано провести соответствующие консультации с председателями парламентов других стран-членов Совета Европы, занимающих общую с Украиной позицию.

"Рекомендовать МИД не принимать кандидатуру нового главы офиса Совета Европы в Украине к проведению консультаций с новоизбранным генеральным секретарем Совета Европы. Направить обращение странам-членам Совета Европы не принимать полномочия делегатов РФ в ПАСЕ, находящихся под санкциями ЕС, а также обращения по поводу дальнейшего соблюдения ценностей Совета Европы", - говорится в тексте решения, который опубликовал Арьев в своем Facebook.

По словам заместителя министра иностранных дел Егора Божко, который выступил в комитете Рады, действия Украины должны быть сбалансированы, чтобы не лишить ее права влиять на те процессы, которые происходят с возвращением России в ПАСЕ.

В частности, он отметил необходимость взаимодействия с Венецианской комиссией.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба добавил, что на возвращение России в ПАСЕ Украина должна ответить жестко, разумно и взвешенно, поскольку Совет Европы полностью проигнорировал украинские интересы.

При этом, по его мнению, Украина должна остаться полноценным участником процессов в ПАСЕ.

Кроме того комитет принял решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с призывом провести консультации с представителями украинской делегации по дальнейшему участию в работе ПАСЕ.

Напомним, ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации.

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности.