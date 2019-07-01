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В Раду имеют шансы попасть 7 партий

Понедельник, 1 июля 2019, 13:19
В Раду имеют шансы попасть 7 партий

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Слугу народа" готовы поддержать 43,2% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, ВО "Батькивщина" – 9,4%, "Голос" – 8,3%, "Европейскую солидарность" – 8,2% опрошенных.

Также отмечается, что с учетом погрешности выборки шансы преодолеть проходной барьер в 5% имеют партия "Сила и честь" с поддержкой 4,1% голосов и "Гражданская позиция" – 3,9% респондентов.

Вместе с тем, "Оппозиционный блок – Партию мира и развития" готовы поддержать 2,2% тех, кто определился и намерен голосовать, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,1%, ВО "Свобода" – 1,8%, "Украинскую стратегию Гройсмана" – 1,6% и "Объединение "Самопомич" – 1,2%.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

46% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 37,7% – скорее намерены голосовать. 6,6% точно не будут голосовать и еще 6% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые.

Волна роллинга – временной промежуток сбора новых данных для обновления базы.

Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые.

Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тысячи 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева. Ошибка выборки 1,2-2,2%.

Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет шестую волну, количество анкет составило 1000. 

Напомним:

  • Выборы в Верховную Раду должны стояться 21 июля.

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Темы: Верховная Радавиборыопроссоциология
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